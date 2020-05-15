Вашингтон, , 14:16 — REGNUM В мире на сегодняшний день число носителей вируса SARS-CoV-2 в мире составляет более 4,444 млн человек. Такие данные по состоянию на 15 мая публикует Университет Джонса Хопкинса.

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При этом число летальных случаев приблизилось к 302,5 тысячи. 1,588 млн пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений.

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Самое большое количество заболевших зарегистрировано в США — 1,417 млн человек. Второе место занимает Россия с 252,2 тыс. пациентов, у которых подтверждён коронавирус. Следом идёт Великобритания — 234,4 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 14 мая, в США было зарегистрировано более 1,4 млн выявленных случаев заражения коронавирусом. Число жертв эпидемии достигло почти 85 тыс. человек. Добавим, что США по числу носителей SARS-CoV-2 в мире занимают первое место.

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