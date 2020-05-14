Вашингтон, , 21:56 — REGNUM В США Университет Джонса Хопкинса назвал новое число жертв эпидемии коронавируса и случаев заражения.

На сайте университета 14 мая размещены итоги последних подсчётов, согласно которым на территории страны число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1,4 млн.

Кроме того, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США умерли от COVID-19 почти 85 тыс. человек. Число жертв эпидемии составило 84 985 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса и количеству умерших.

Напомним, 13 мая Всемирная организация здравоохранения, объявившая 11 марта вспышку коронавируса пандемией, заявила о более чем 4,1 млн зараженных и 287 тыс. умерших по всему миру.

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