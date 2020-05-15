Женева, Швейцария, , 09:13 — REGNUM В мире за прошедшие сутки выявлено почти 78 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 6,6 тыс. человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, скончались. Такие данные 15 мая обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

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Таким образом, на сегодня общее число носителей SARS-CoV-2 на планете почти достигло 4,25 млн человек, а количество умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, перешагнуло отметку 294 тысячи.

Больше всего выявленных больных COVID-19 — в регионах Северной и Южной Америки — более 1,8 млн человек, скончавшихся — свыше 109,1 тыс. человек. Ненамного меньше пациентов, у которых подтвердился коронавирус, в Европе. За весь период пандемии здесь выявлено 1,8 млн заболевших, при этом свыше 163,4 тыс. человек скончались.

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Среди стран по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией лидерство сохраняет США — свыше 1,3 млн случаев заражения коронавирусом. Следом идёт Россия с показателем 252 245 заразившихся, замыкает тройку Великобритания, где COVID-19 подтверждён у более 229,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, на 15 мая в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 302 тыс. человек, выздоровели — 1,58 млн.

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