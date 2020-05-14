Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Число умерших от болезней, вызванных коронавирусом, превысило в мире отметку в 300 тысяч, сообщает 14 мая сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в США и других странах.

По мнению сотрудников университета, на 14 мая в мире насчитывается 300 074 умерших от COVID-19, а общее число выявленных случаев заражения составляет 4 405 019 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Всемирная организация здравоохранения, объявившая 11 марта вспышку коронавируса пандемией, заявила о более чем 4,1 млн зараженных и 287 тыс умерших.

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