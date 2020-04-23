Якутск, , 08:01 — REGNUM Правительство РФ регионам Дальнего Востока выделяет миллиарды рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития и Арктики.

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Деньги выделяются по нескольким направлениям. Так, более 3,2 млрд дальневосточные регионы получают на дополнительное создание либо перепрофилирование коечного фонда, на оснащение средствами индивидуальной защиты, для оказания медицинской помощи заражённым коронавирусной инфекцией. Кроме того, 257 аппаратов ИВЛ и 114 автомобилей скорой медицинской помощи получат больницы за счёт резервного фонда российского правительства.

988 млн рублей выделено на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые работают с коронавирусными пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, для строящегося в Новосибирске многофункционального медицинского центра Минобороны на 160 мест поступило первое медицинское оборудование.