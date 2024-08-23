Москва, 23 августа, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Актёра Бориса Репетура, известного по озвучиванию шоу «Галилео» и в качестве ведущего культовой передачи о компьютерных играх «От винта!», оштрафовали и лишили водительских прав, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

(сс) / DedaSasha

«Постановлением мирового судьи судебного участка 262 района Люблино города Москвы Репетур Борис Аронович признан виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Суд назначил актёру штраф в размере 30 тыс. рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Репетура признали виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).

По информации СМИ, суд лишил российского актёра водительских прав за пьяное вождение.

С начала 1990-х годов Репетура озвучивал многие российские телевизионные программы и рекламные ролики. Участвовал в радиоспектаклях. С 1994 года вёл телепрограмму об астрологии «Звёзды говорят» и телешоу «Гонки на выживание». Озвучивал компьютерные игры.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года эпатажного шоумена Стаса Барецкого на год лишили водительских прав. Он сбил шлагбаум на платной трассе в Санкт-Петербурге. Сам инцидент произошёл 14 августа. Всё происходящее шоумен снимал на видео.