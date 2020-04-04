Минск, , 09:05 — REGNUM Делегация Всемирной организации здравоохранения прибудет в Белоруссию 7 апреля, сообщается 3 апреля в сюжете телеканала «Беларусь 1».

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3 апреля состоялась видеоконференция представителей министерства здравоохранения Белоруссии с представителями Всемирной организации здравоохранения. Главная задача миссии ВОЗ, в которую войдут три эксперта — оценка работы медицинских работников Белоруссии. Представители ВОЗ посетят больницы республики и изучат документы министерства здравоохранения Белоруссии.

Также сообщается, что миссия Всемирной организации здравоохранения будет находиться в республике до конца следующей недели.

«Были мобилизованы все силы, для того, чтоб организовать такую миссию в кратчайшие сроки. Мы получили полное понимание со стороны министерства, в том, что будет необходимо миссии и высказана была полная поддержка для того, чтобы миссия прошла успешно и всю необходимую поддержку, которая потребуется миссия получит», — заявил представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава представительства Всемирного банка в Белоруссии Алекс Кремер предупредил руководство республике о резком росте вирусных пневмоний в республике вплоть до «общенациональной эпидемии», к которой необходимо подготовиться.

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Отметим, согласно последним данным, в Белоруссии подтвержден 351 случай заражения коронавирусом.