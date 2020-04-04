Минск, 4 апреля 2020, 09:05 — REGNUM Делегация Всемирной организации здравоохранения прибудет в Белоруссию 7 апреля, сообщается 3 апреля в сюжете телеканала «Беларусь 1».
Читайте также: Минская больница борется с коронавирусом, ходят слухи о заражении медиков
3 апреля состоялась видеоконференция представителей министерства здравоохранения Белоруссии с представителями Всемирной организации здравоохранения. Главная задача миссии ВОЗ, в которую войдут три эксперта — оценка работы медицинских работников Белоруссии. Представители ВОЗ посетят больницы республики и изучат документы министерства здравоохранения Белоруссии.
Также сообщается, что миссия Всемирной организации здравоохранения будет находиться в республике до конца следующей недели.
Читайте также: Всемирный банк предупредил власти Белоруссии об эпидемии
Как сообщало ИА REGNUM, глава представительства Всемирного банка в Белоруссии Алекс Кремер предупредил руководство республике о резком росте вирусных пневмоний в республике вплоть до «общенациональной эпидемии», к которой необходимо подготовиться.
Читайте также: Число подтвержденных заражений COVID-19 в Белоруссии превысило 350
Отметим, согласно последним данным, в Белоруссии подтвержден 351 случай заражения коронавирусом.