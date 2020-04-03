Минск, , 17:07 — REGNUM Больница скорой помощи в столице Белоруссии принимает пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пациенты минской БСМП.

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«То, что в больнице есть пациенты с коронавирусом, я слышал еще позавчера и сам видел бригаду в «скафандрах», а пациента в боксе», — рассказал пациент минской БСМП, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, сегодня врачи обсуждали, как «заразились медики и всю смену «закрыли» в больнице». В каком отделении находятся такие врачи, пациентам не говорят.

Находящиеся на излечении в минской БСМП наблюдают очереди перед шестью рентген-кабинетами. Они также видят бригады медиков в защитных комбинезонах, которые называют «скафандрами», а экипированных таим образом врачей сравнивают с космонавтами.

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Отметим, что 3 апреля в мире зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Лидируют США, Италия, Испания, Германия и Китай. В Европе не закрыли границы для пассажирских перевозок Белоруссия и Швеция.

Александр Лукашенко прокомментировал 3 апреля «Коронавирусный психоз», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он заявил: «От психоза люди начинаются беситься. Каждый день на них это все обрушивается, и они переживают, чтобы самим что-то не подхватить, за детишек. Люди с ума сходить начали. Я уверен, что в мире добавилось суицидов. Это будут последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику», — отметил он.

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