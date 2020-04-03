Минск, , 22:23 — REGNUM Руководству Белоруссии следует подготовиться к резкому росту вирусных пневмоний — вплоть до очень высокой вероятности «общенациональной эпидемии». Об этом 2 апреля заявил глава представительства Всемирного банка в Белоруссии Алекс Кремер.

«Вероятность общенациональной эпидемии в стране чрезвычайно высока, но чем медленнее будут темпы ее распространения, тем лучше справятся службы здравоохранения», — считает глава представительства Всемирного банка в Белоруссии.

По его мнению, «у Белоруссии, как представляется, есть несколько дней, чтобы подготовиться к возможному наступлению эпидемии и сделать три первоочередных шага». Кремер предложил властям постсоветской республики рекомендации в формате «трёх шагов».

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«Шаг № 1 — Мобилизация усилий по противодействию эпидемии. Подготовка медицинских служб к резкому росту случаев вирусной пневмонии является первоочередным приоритетом. Мы работаем с министерством здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения по определению перечня необходимых медицинских средств», — сказано в публикации.

Кремер дал понять, что правительство Белоруссии может рассчитывать на помощь со стороны других организаций системы ООН в определении источников поставок этих медицинских средств. В закупке этих средств Всемирный банк готов предоставить финансовую поддержку.

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«Шаг № 2 — Социальное дистанцирование», — считает Кремер. По его мнению, этот шаг должен сделать каждый гражданин постсоветской республики.

«Социальное дистанцирование означает сведение к минимуму контактов между людьми. В противном случае эпидемия будет разрастаться столь стремительно, что она подорвет систему общественного здравоохранения, и люди будут умирать, потому что не будет хватать врачей и оборудования для лечения», — пояснил Кремер.

Он отметил также: «Скорее всего, нам всем придется оставаться дома в течение нескольких месяцев. Школы могут закрыться. Предприятия, не занятые производством продукции первой необходимости, должны будут приостановить деятельность. Должностным лицам нужно будет работать дома, используя персональные компьютеры. Придется временно отказаться от привычной бюрократической практики».

Глава представительства Всемирного банка в Белоруссии уверен, что «очень важно, чтобы власти страны руководили процессом, показывая, как вести себя в сложившейся ситуации, и объясняли серьезность кризиса».

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«Шаг № 3 — Расширение социальных программ. Многие белорусы потеряют работу в 2020 году. Еще больше белорусов ощутят падение покупательной способности своих зарплат. Даже в отсутствие коронавируса Белоруссия вступала в рецессию, и сейчас сотни тысяч белорусов столкнутся с финансовыми трудностями в связи с сокращением экономической активности в глобальном масштабе. Поэтому во всем мире правительства усиливают программы адресных денежных выплат наименее обеспеченным гражданам в надежде на спад эпидемии», — сообщил Кремер.

Он отметил, что Всемирный банк и ранее рекомендовал официальному Минску осуществить меры по усилению программы государственной адресной социальной помощи (ГАСП). Кремер подчеркнул: «В складывающейся ситуации данная рекомендация актуальна как никогда ранее».

«Готовность медицинских служб, социальное дистанцирование и адресная социальная помощь — это три взаимосвязанных шага. Их необходимо предпринять в течение ближайших дней, а не недель или месяцев. Также нужно подумать о том, как поддержать частный сектор и как обеспечить возможность детям для продолжения учебы в условиях, когда они не смогут посещать школу», — подытожил глава представительства Всемирного банка в Белоруссии.

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