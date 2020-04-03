Минск, , 14:31 — REGNUM Медики в Белоруссии выявили 351 случай заражения коронавирусом, из них 46 человек — выздоровели, передает 3 апреля телеканал ОНТ.

Отмечается, что 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По состоянию на 2 апреля в Белоруссии было выявлено 300 случаев заражения, в больницах оставалось 254 человека, четыре человека скончались.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения в Белоруссии выросло на 51. Под контролем медиков в Белоруссии на 2 апреля оставалось 9299 человек.

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