Белфаст, Великобритания, 27 февраля 2020, 23:01 — REGNUM Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксировал в Северной Ирландии (Великобритания), передаёт 27 февраля Sky News.
С соответствующим заявлением выступил главный санитарный врач Северной Ирландии Майкл Майкбрайд.
Напомним, всего в Великобритании зафиксировано 16 случаев заражения уханьским коронавирусом, причём восемь человек выздоровели.
Читайте также: Два новых случая коронавируса подтверждены в Великобритании
Читайте ранее в этом сюжете: В Британии выписали восемь пациентов, госпитализированных с коронавирусом