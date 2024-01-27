Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Вечером 27 января у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прогремел артиллерийский салют в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Кадр из видео

«Расчёты батареи орудий калибра 85 миллиметров Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками», — говорится в сообщении.

Полюбоваться салютом на Дворцовый мост и Дворцовую набережную, откуда хорошо видна Петропавловская крепость, пришли многие жители и гости северной столицы.

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Как передавало ИА Регнум, президент Российской Федерации Владимир Путин на концерте-реквиеме 27 января в честь 80-летия годовщины полного снятия блокады Ленинграда заявил, что блокада города является лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. При этом глава государства подчеркнул, что судьба Ленинграда является трагической, о в то же время его борьба и мужество навсегда останутся одной из триумфальных страниц истории страны.