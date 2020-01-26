Москва, , 18:59 — REGNUM Подборка цитат публичных выступлений протоиерея Русской православной церкви Всеволода Чаплина за последний год. Отец Всеволод умер 26 января 2020 года у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, настоятелем которого являлся.

О реформе Конституции

«Сейчас будет проходить конституционная реформа. Нужно добиться того, чтобы она разрабатывалась не в кулуарах, а потом выбрасывалась наскоро на голосование. Надо добиваться того, чтобы глубинный народ и все политические, общественные силы и слои, в том числе мы с вами, могли начать народный процесс подготовки предложений будущей Конституции, мирным и законным путём. Почему у нас не наполнено конкретным смыслом понятие «социальное государство»? Как оно соотносится с расходами, получаемыми от нефти и газа, с расходами этих средств? Почему у нас воля народа ниже международно-правовых решений, принимаемых часто под диктовку наших многовековых недругов? Почему у нас иногда органы с непонятными полномочиями вмешиваются в жизнь людей и в их позицию?»

«Несправедливость нужно устранить из жизни народа. Нужно избежать тотального контроля цифрового над жизнью людей, он уже наступает. Когда-то это станет фактором давления на выбор людей, на их поведение, убеждения. Нам нужно добиться того, чтобы голос народа был услышан».

Источник: Протоиерей Чаплин призвал устранить несправедливость из жизни народа

О цифровом контроле над людьми

Принудительная цифровизация общества может привести к тотальному контролю над каждым человеком, и эти процессы уже активно охватывают молодое поколение, считал Чаплин.

«Люди видят, что есть система, из которой уже никуда не денешься не только технически, но и духовно. Мы прекрасно знаем, когда некая власть — национальная, международная, банковская — получает о человеке тотальный объём информации, она будет использовать это для управления над человеком. А если власть еще идеологически мотивирована, она будет ставить антидуховные установки».

По мнению протоирея, сейчас в России создаётся тотальная система, которая получит духовную власть над людьми. Молодые люди, которые хотят сделать карьеру, даже мысленно будут бояться спорить с этой системой. А пожилые люди, которые её не приемлют, будут вычеркнуты из жизни.

«Сбор, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Во всех случаях, кроме исключений, мы должны знать, какие сведения о нас собираются, где они содержатся. Должно быть согласие на сбор данных. Происходит такое, исполняется эта норма? Нет, конечно. Мы видим, как без согласия на сбор персональных данных такие базовые права, как пенсию и медицинское обслуживание, ты не можешь получить без вырываемого подневольно согласия».

«Почему нам не объясняют цели этой системы, кто это делает? Ведомства экономического блока, которые избегают вести диалог с населением, видимо полагая, что они умнее нас, вас. Есть у них какое-то видение, которое нам недоступно, тайное знание у них есть? <…> Все идеи, которые связаны с электронным контролем, придуманы не нами, а теми, кто исторически был недругами России».

Источник: Протоиерей Чаплин: принудительную оцифровку России придумали её недруги

Об уплотнительной застройке

«Элитное жульё — вот кто наступает на Москву, на прекрасные советские районы, которые воспринимались как оазисы, как места, где люди могли спокойно жить, работать. Сейчас рядом строится безобразие (показал рукой в сторону), как и во многих местах. Строятся кварталы, микрорайоны, неприспособленные для жизни. Не будет счастья тем, кто будет здесь жить или работать. Потому что в такой вот скученной среде, таком муравейнике, люди не могут ни детей рожать, ни чувствовать себя нормально. Потому что это неприспособленное для человеческой жизни пространство».

По словам служителя церкви, в России деньги и интересы мало кому известных, никем не избранных элит стали важнее интересов простых людей.

«Об этом нужно говорить сегодня прямо: элиты должны смениться и в Москве, и в стране. Да, есть много прекрасных людей и среди чиновников, и людей, власть имущих, но мы видим, что делается. Мы видим, как элитное жульё попирает и юность, и старость, и спокойствие, душевный мир людей, которые, может быть, живут здесь так давно, что все эти элитные жулики ещё не родились».

Источник: Всеволод Чаплин: «Элита попирает юность, старость и душевный мир людей»

О провокациях против веры

С рисунком Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге нужно бороться, поскольку он является «издевательством над нашей верой».

«Все нам предлагают «избегать конфликта» — но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное».

Источник: Протоиерей Чаплин призвал бороться против арт-креста в Екатеринбурге