Москва, , 14:04 — REGNUM

Протоиерей Всеволод Чаплин предложил народу принять участие в конституционной реформе, которая может пройти в России. Он выступил на митинге КПРФ 17 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас будет проходить конституционная реформа. Нужно добиться того, чтобы она разрабатывалась не в кулуарах, а потом выбрасывалась наскоро на голосование. Надо добиваться того, чтобы глубинный народ и все политические, общественные силы и слои, в том числе мы с вами, могли начать народный процесс подготовки предложений будущей Конституции, мирным и законным путём. Почему у нас не наполнено конкретным смыслом понятие «социальное государство»? Как оно соотносится с расходами, получаемыми от нефти и газа, с расходами этих средств? Почему у нас воля народа ниже международно-правовых решений, принимаемых часто под диктовку наших многовековых недругов? Почему у нас иногда органы с непонятными полномочиями вмешиваются в жизнь людей и в их позицию?» — заявил служитель церкви.

Он считает, что России нужна смена несправедливой системы, которая была навязана извне и установилась в начале 90-х. Причём изменения должны коснуться самых разных сфер.

«Несправедливость нужно устранить из жизни народа. Нужно избежать тотального контроля цифрового над жизнью людей, он уже наступает. Когда-то это станет фактором давления на выбор людей, на их поведение, убеждения. Нам нужно добиться того, чтобы голос народа был услышан», — сказал Чаплин.