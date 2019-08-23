Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM

С рисунком Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге нужно бороться. Об этом заявил протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в социальной сети ВКонтакте.

По мнению религиозного деятеля, некоторые считают деятельность и творения Лампаса «издевательством над нашей верой».

Протоиерей призвал не ограничиваться простым выражением своего мнения — представитель РПЦ призвал выходить на одиночные пикеты против «Супрематического креста».

«Все нам предлагают «избегать конфликта» — но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное», — написал Чаплин.

Напомним, в Екатеринбурге вновь начали закатывать в асфальт работу Покраса Лампаса. Впрочем, на этот раз всё делается по договорённости — художник приедет 26 августа и вновь разместит рисунок на готовой пешеходной дорожке.