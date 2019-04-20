Протоиерей Чаплин: принудительную оцифровку России придумали её недруги

Москва, , 15:16 — REGNUM Принудительная цифровизация общества может привести к тотальному контролю над каждым человеком. Такую угрозу обозначил протоирей Всеволод Чаплин на состоявшейся 20 апреля всероссийской конференции, посвященной правам и свободам человека в цифровую эпоху, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что процессы уже активно охватывают молодое поколение.

«Люди видят, что есть система, из которой уже никуда не денешься не только технически, но и духовно. Мы прекрасно знаем, когда некая власть — национальная, международная, банковская — получает о человеке тотальный объём информации, она будет использовать это для управления над человеком. А если власть еще идеологически мотивирована, она будет ставить антидуховные установки», — предостерег Чаплин.

По мнению протоирея, сейчас в России создаётся тотальная система, которая получит духовную власть над людьми. Молодые люди, которые хотят сделать карьеру, даже мысленно будут бояться спорить с этой системой. А пожилые люди, которые её не приемлют, будут вычеркнуты из жизни.

«Сбор, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Во всех случаях, кроме исключений, мы должны знать, какие сведения о нас собираются, где они содержатся. Должно быть согласие на сбор данных. Происходит такое, исполняется эта норма? Нет, конечно. Мы видим, как без согласия на сбор персональных данных такие базовые права, как пенсию и медицинское обслуживание ты не можешь получить без вырываемого подневольно согласия», — отметил Чаплин.

Священнослужитель сообщил, что дискутировал на тему цифровизации общества с экспертами, которые придерживаются либеральных взглядов. Даже они признали, что власть всегда будет пытаться использовать информацию о людях для контроля над ними.

«Почему нам не объясняют цели этой системы, кто это делает? Ведомства экономического блока, которые избегают вести диалог с населением, видимо полагая, что они умнее нас, вас. Есть у них какое-то видение, которое нам недоступно, тайное знание у них есть? <…> Все идеи, которые связаны с электронным контролем, придуманы не нами, а теми, кто исторически был недругами России», — сказал Чаплин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы планируют внедрить в проект «Московская электронная школа» электронные портфолио учеников, в которых будет накапливаться информация о человеке. При этом сведения сохранятся и после окончания учебного заведения.

Ранее в РФ была попытка создать базу данных «Контингент», действующую по схожему принципу. Однако в последний момент законопроект, предполагающий её внедрение, отклонил президент РФ Владимир Путин.