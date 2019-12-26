Токио, 26 декабря 2019, 19:40 — REGNUM Японский телеканал NHK признал ошибочным своё сообщение о баллистической ракете КНДР, якобы упавшей недалеко от северного острова Хоккайдо.
Об этом телеканал сообщил 26 декабря.
«Информационное сообщение от 00:22 о падении северокорейской ракеты было ошибочным», — указано в официальном сообщении телеканала NHK.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря сразу четыре воздушных разведчика США курсировали у границ КНДР в ожидании ракетного запуска .
Ранее Пентагон по неясным соображениям распространил информацию о том, что Пхеньян устроит «рождественский подарок» Вашингтону, совершив ракетный запуск.
В КНДР эти сообщения не комментировали.
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