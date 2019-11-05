Москва, , 18:29 — REGNUM Обучение детей только на одном языке в регионах является ограничением детей в будущем. Об этом в ходе заседания совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.

«Без национального языка нет национальной культуры. Но в то же время нужно ощущение того, что ребенок — часть великой державы. Конечно, это право муниципалитетов — учить на двух языках или на одном, но когда учат только на одном языке — это ограничение детей в будущем. Вдруг он захочет поехать в другой регион по специальности, а там будут говорить только на русском, и что ему делать? Это ограничение возможностей», — уверен Путин.

По его словам, создание такой системы является ошибкой: «Но решать такие вопросы надо и по согласованию с республиками, краями, областями и муниципалитетами. Люди не должны чувствовать, что их в чём-то ограничивают».