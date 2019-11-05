Москва, , 17:39 — REGNUM Заседание Совета по русскому языку в 2020 году пройдёт в Казани под руководством президента России Владимира Путина, сообщает 5 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что заседание будет проведено в расширенном формате.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить единый комплект словарей и справочников, поясняющих нормы и правила современного русского языка. Этот комплект станет обязательным для всех государственных структур и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Москве проходит заседание Совета по русскому языку, в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин.

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