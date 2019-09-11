11 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Георгий Шкловский, , 16:35 — REGNUM Белорусский экзархат РПЦ снова оказался в эпицентре скандала, связанного с преследованием властями Белоруссии провинциального издания «Вечерний Могилёв» за критику содомии. Об этом сообщает российское издание «Русский путь».

Православие _Alicja_

«В Белоруссии продолжается травля христианских журналистов при помощи Белорусского экзархата РПЦ», — констатировала редакция российского издания. Поводом стал присланный «документ, свидетельствующий о неслыханном потакании руководства Белорусского экзархата пропаганде содомии в Белоруссии».

25 июня редакция газеты «Вечерний Могилёв» получила из Мининформации Белоруссии экспертное заключение «Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет мнимого наличия в ней признаков проявления экстремизма» от 5 апреля 2019 года №174, которым была проведена экспертиза информационной продукции в виде публикаций на интернет-ресурсе vecherniy-mogilev.by.

Речь идёт о деятельности РЭК при Мининформе, состоящей из назначенных постановлением правительства «экспертов», не имеющих экспертных компетенций и не соответствующих предъявляемым к экспертам критериям, не обладающих должной квалификацией и даже не имеющих ни одной научной публикации по рассматриваемым ими вопросам. Комиссия не имеет статуса экспертного органа и известна обоснованием запретительных мер для СМИ, а также соучастием в политических репрессиях. Возглавляет комиссию библиотекарь по образованию Елена Иванова, среди членов комиссии — милиционеры, следователи прокуроры, сотрудники КГБ и т. п.

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На этот раз «экспертному исследованию» были подвергнуты две статьи могилёвского издания «Лиричных чувств натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?», высмеивающие содомский грех как антихристианское и аморальное явление. «Русский путь» отметил: «При этом данные публикации не содержат призыва к свержению конституционного строя, не призывают к насилию над педерастами и не одобряют такого насилия. Поэтому данные статьи ну никак не могут считаться экстремистскими».

Питер Пауль Рубенс. Лот со своей семьёй покидает Содом. 1615

По оценке издания, заключение РЭК при Мининформе РБ «носит антихристианский характер, поощряет содомский образ жизни и содомскую идеологию, так как культивирует у белорусов чувство страха перед возможным наказанием за противодействие пропаганде ценностей представителей так называемого ЛГБТ-сообщества, а проще говоря, половых извращенцев». Согласно публикации, ни издание"Русский путь», ни издание «Вечерний Могилёв» не выясняли персональную заинтересованность в лоббировании таких интересов сотрудниками белорусского министерства или комиссии при нём.

«Кроме того, в выводах заключения впервые в белорусской практике правоприменения прописана такая общественная прослойка, как гомосексуалы, которые в качестве социальной группы теперь могут рассчитывать на государственную поддержку и защиту, насаждать и пропагандировать в стране половые извращения, — сказано в публикации. — Одновременно решением комиссии запрещена любая критика программ по насаждению половых извращений в системе здравоохранения и образования Беларуси, которые активно продвигаются при содействии западных «неправительственных» организаций, финансируемых правительствами США и Евросоюза».

По мнению редакции, сложившаяся ситуация была бы невозможной «если бы здоровые позиции заняла Белорусская православная церковь, точнее сказать — ее руководство». Издание подвергло критике предстоятеля Белорусского экзархата РПЦ (Белорусской православной церкви): «Напомним, что экзарх всея Беларуси митрополит Павел, присланный в Минск патриархом Кириллом в 2013 году, в первый же год своего служения на этой кафедре устроил погром всех общественных движений в защиту института семьи, существовавших при БПЦ. Он даже посадил в тюрьму главного покровителя этих движений — руководителя издательства Белорусского экзархата Владимира Грозова, против которого выдвинул вздорные обвинения. При этом митрополит Павел сам же от них отказался на суде, но было уже поздно — Владимир Грозов получил немалый срок».

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Митрополит Павел Serge Serebro

Более того: «Сейчас официальные структуры БПЦ продолжают курс на потакание уничтожению института семьи в РБ. Не успели гневно прокукарекать грантоедские «петухи», недовольные курсом «Вечернего Могилева», как экзархат с ужасом отрекся от христианской редакции этого издания. Когда Надежда Левченко — редактор «Вечернего Могилева», отстаивающая православную нравственность, понадеявшись на защиту церкви, обратилась к митрополиту Павлу с просьбой о защите в суде, то получила от его помощника не просто отписку, а фактически осуждение ее самоотверженной деятельности. Сам митрополит Павел, разумеется, счел ниже своего барского достоинства отвечать какой-то там преследуемой за христианство журналистке. За него ответ написал ответственный секретарь Управления делами Минской епархии протоиерей Андрей Волков».

Волков сообщил преследуемому властями белорусскому провинциальному изданию: «Церковь разделяет озабоченность по поводу популяризации всякого рода непристойности… Вместе с тем, церковь не приемлет и какого-либо рода противоправные действия в адрес представителей ЛГБТ, как-то насилие, оскорбления и ненависть. Необходимо понимать, что мы становимся на сторону греха не только тогда, когда становимся на сторону пропагандистов ЛГБТ, но и когда просто уклоняемся от заповеди о любви».

Секретарь Управделами Минской епархии выказал сожаление из-за якобы отсутствующих у церкви возможностей экспертной оценки опубликованных могилёвским изданием текстов. На самом деле такие возможности у Белорусского экзархата РПЦ имеются. В штате епархий экзархата немало квалифицированных юристов, при них действуют специализированные центры и учреждения, и даже среди рядовых прихожан немало тех, кого со всеми основаниями можно считать экспертами.

Кафедральный собор Сошествия Святого Духа Insider

Вероятно, господин Волков не изыскал лучших оснований для отказа. Подвёл ли он этим своё начальство — судить митрополиту Павлу и всей церкви, которая, как известно, является сообществом всех верующих. Белорусский экзархат прекрасно знает, какие последствия могут быть для конкретного СМИ и конкретных граждан при использовании «экспертных заключений» в уголовном процессе. Поэтому умыть руки — это демонстрация отношения и понятная позиция.

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В нынешней истории интерес представляет не связанная с ней напрямую предыстория: БПЦ не впервые оказывается в эпицентре скандалов, связанных с услужливостью тоталитарному режиму. В телеэфире ПТК «Союз» (январь 2017 года) митрополит Павел заявил: три белорусских публициста — Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин якобы сеяли «вражду и ненависть» между народами Белоруссии и России. Тогда митрополит фактически проговорил обвинительный тезис, фигурировавший в «экспертных заключениях» сотрудниц РЭК при мининформе и москомитета судебных экспертиз (по совместительству). Его заявление вошло в симфонию удушения свободомыслия, дирижёром тогда выступала министр информации Лилия Ананич.

Летом 2017 года в контакт с Белорусским экзархатом РПЦ вошла супруга одного из политзаключённых: она добилась аудиенции у митрополита Павла, изложила аргументы неприемлемости преследования православного русофила за его взгляды и убеждения. После этого контакты с ней поддерживал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин. Он тогда, как и ныне — секретарь Управделами Минской епархии Андрей Волков, не нашёл возможности помочь православным журналистам. Вскоре после того как трёх белорусских диссидентов приговорили к пяти годам лишения свободы (с отсрочкой), господин Лепин выступил на митинге местных русофобствующих националистов и декламировал их лозунг «Жыве Беларусь!».

Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко и Юрий Павловец в белорусских застенках Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё один случай, коих немало, но этот весьма показательный: митрополит Павел не вступился за священника Константина Бурыкина, по совместительству главу Белорусской федерации пауэрлифтинга, которого русофобские и антиправославные круги называли не иначе, как «батюшка со свастикой» за увлечение в молодости идеологией РНЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бурыкина долго держали в следственном изоляторе и осудили за хранение выпущенных в начале прошлого века неисправных пистолетов, отправили в лагеря и теперь фабрикуют ещё два уголовных дела. Римско-католическая церковь — напротив, сделала всё возможное для освобождения своих священников, среди которых был даже фигурант дела о шпионаже. При этом РКЦ тоже получает финансовую помощь от властей Белоруссии, как и РПЦ, но не торгует своими духовными чадами, не поступается принципами.

Поэтому ничего удивительного в истории с могилёвским изданием нет. Что хорошо и правильно, а что нет — решают светские власти, и они же наказывают бегущих впереди паровоза. Глава МВД Игорь Шуневич мог себе позволить пикироваться с послом Великобритании Фионой Гибб из-за радужных флагов на фасаде дипмиссии, а вот авторам «Вечернего Могилёва» и персонально Надежде Левченко подобное запрещено.