Граждан Белоруссии готовят к принятию идеи автокефалии?

Минск, , 16:53 — REGNUM Общественное мнение Белоруссии при помощи отдельных священнослужителей готовят к принятию идеи об автокефалии Белорусского Экзархата РПЦ (Белоруской православной церкви). Об этом пишет доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук, протоиерей Олег Трофимов в опубликованной изданием «Телескоп» статье «Кто и зачем раскалывает Церковь в Беларуси?».

«Поводом данной статьи послужило деятельность и высказывания председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата — БПЦ), протоиерея Сергея Лепина», — сразу сообщил Трофимов.

Он упомянул также о трагических событиях в церковной и общественной среде Украины, отметив, что по такому же лекалу такой же раскол проводится в Белоруссии. Непосредственным поводом стали очередные заявления Лепина в интервью порталу Krynica.info, вышедшим под заголовком «Сергий Лепин: одно лишь российское ТВ не позволит беспрепятственно реализовать автокефалию в Беларуси» и размещённым в соцсетях под заголовком «Автокефалия и смерть».

Отметим, что в этом интервью Лепин признаёт дискуссию об автокефалии в Белорусском Экзархате Русской православной церкви, указывая, что «страстно и без оглядки желающие автокефалии должны понимать, что сегодня не существует возможностей для ее обретения без риска раскола».

По мнению Трофимова, данная публикация на «антиправославном» сайте «является католическим заказом, имеет целенаправленную формирующую идеологическое мировоззрение о необходимости «автокефалии» для БПЦ, подавая материал методом «исходить от противоположного». Не понравилась Трофимову и Лексика Лепина «в пропагандистском русофобском, бандеро-фашистком стиле».

«О. Сергей Лепин уже давно известен как оскандалившийся протоиерей, подставивший архиепископа Димитрия (Дроздова), который не благословлял его на публичное выступление. Известен русофобскими, политическими и не дружественными высказываниями, об этом более подробно говорится в статьях «Скандальный пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин назвал интеграцию с РФ «аншлюсом» и выступил за объединение с Литвой», «Эксперт: Выступление Лепина на «Дне воли» сродни выступлению на гей-параде», «Сергей Лепин призывает нас в мир антихриста», «Сергей Лепин назвал участников «Бессмертного полка» фашистами и угрожал им увольнениями», — напомнил протоиерей Олег Трофимов.

Сославшись на публикацию Лепина «Вот это поворот», где он говорит о проблемах Польской православной Церкви и украинском вопросе, Трофимов сделал вывод о том, что «Сергей Лепин давно уже перешел канонические грани Церкви» и поставил перед главой Белорусского Экзархата вопрос о пребывании Лепина в сане в связи с публичной поддержкой раскольников и «глубоко оскорбляет нас, в лютую годину гонений, православных верующих и священников Украины». Такое поведение коллеги несовместимо с апостольскими правилами и позорит Православную церковь, уверен Трофимов.

«Когда нас, украинских священников, вызывают в СБУ, убивают радикалы, шельмует СМИ, мне очень хочется чтобы ты, батюшка, побывал бы в одном окопе на передовой вместе с нами, прочувствовал бы, что значит ожидать, когда подожгут твой храм, запугают семью, сделают инвалидом… Неприятно слышать? А это теперь наши будни. Когда мы своей кровью, исповедничеством Христа, придерживаемся каноничности, ты заявляешь о «промосковской позиции» вместе с теми бандеро-фашистами радикалами униатами которые нас убивают. Побойся Бога, если ты еще верующий, покайся, батюшка, твои ученые научные титулы, сан, перед Богом не оправдают лицемерие и ложь!» — обратился Трофимов к Лепину.

Он также указал на лондонский Chatham House (Royal Institute of International Affairs), аналитики и эксперты которого утверждают в своем докладе, что страны Украина, Молдавия и Белоруссия «находятся на переднем крае ожесточённой битвы за своё будущее», и, таким врагом, «уязвимостью» для достижения их господства является Русская Православная Церковь (в Белоруссии — БПЦ). У Лондона масса претензий к РПЦ и БПЦ, поэтому Chatham House советует, как нужно работать с церковью: работать с молодежью, «искать прогрессивных молодых проевропейских и более либеральных священников для продвижения прогрессивного голоса в Церкви».

«Например, такого уже «проевропейского» в Белоруссии уже нашли, — констатировал протоиерей Олег Трофимов. — Как освободившийся от плена российской пропаганды весьма амбициозно в русофобском стиле неоднократно о себе заявлял протоиерей Сергей Лепин».

Напомним, что Chatham House активно работает как с официальным Минском, так и с прозападной оппозицией в Белоруссии, которая, будучи не православной и антиправославной в основной своей массе, требует автокефалии для БПЦ. Данный вопрос предстоятель БПЦ митрополит Павел поднимал в 2014 году на заседании Синода и затем, реагируя на широкое возмущение православной общественности, заявил: вопрос об автокефалии надолго снят с повестки. Эксперты, тем не менее, уверены, что вопрос этот может быть актуализирован в ближайшее время с подачи властей, находящихся под влиянием националистических идеологем и перманентно конфликтующих с Москвой.