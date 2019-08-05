Москва, , 13:24 — REGNUM

Предприниматель и бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в случае его задержания на территории России или экстрадиции в страну будет арестован. Решение о содержании под стражей обвиняемого в создании ОПГ политика сегодня, 5 августа, принял Тверской суд Москвы.

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Адвокат подозреваемого заявила о невиновности Плахотнюка. В свою очередь, следствие намерено добиваться экстрадиции обвиняемого в Россию.

«По делу собран достаточный объем доказательств, позволяющих утверждать о причастности Плахотнюка к вменяемым ему преступлениям», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года парламент Молдавии продлил на два месяца срок деятельности Комиссии по выяснению обстоятельств попытки госпереворота, который попытался совершить олигарх Владимир Плахотнюк с помощью подконтрольных ему Конституционного суда и Генеральной прокуратуры. Следственная комиссия в течение 120 дней представит парламенту отчет об обстоятельствах попытки Демпартии совершить госпереворот в Молдавии.

Напомним, в начале июня проигравший выборы олигарх Владимир Плахотнюк попытался силой удержать власть, используя подчиненные ему госструктуры. 14 июня он был отстранен от власти и покинул Молдавию.

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В России Плахотнюку предъявлены обвинения по трём делам — о покушении на убийство, о незаконном выводе из России 37 млрд рублей и о создании международного наркокартеля. Согласно данным следствия, Плахотнюк находится в США.

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