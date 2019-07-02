Кишинёв, , 15:54 — REGNUM

Правоохранительные органы Молдавии арестовали ряде объектов, принадлежащих экс-лидеру Демпартии, олигарху Владимиру Плахотнюку, который 14 июня был отстранен от власти и бежал из страны. Как сообщило издание NewsMaker.md, речь идет о пятизвездочный гостинице Nobil в центре Кишинева и зданий принадлежащих Плахотнюку четырех телеканалов, включая Prime, который ретранслирует российский «Первый канал».

В Национальном центре по борьбе с коррупцией сообщили, что все эти здания арестованы по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии. Других деталей в ведомстве не сообщили.

Издание RISE Moldova пишет, что арест наложен не только на недвижимость, но и счета компаний. Общая стоимость арестованного имущества — около 100 млн леев (около 5 млн евро).

ИА REGNUM напоминает, что в отношении Плахотнюка в России возбуждено три уголовных дела: о попытке организации заказного убийства, о незаконном выводе из России 37 млрд рублей и об участии в международном наркокартеле, поставлявшем наркотики в Россию.

Плахотнюк сейчас предположительно находится в США.