Кишинёв, , 10:36 — REGNUM

Отстраненный от власти в Молдавии и бежавший в США олигарх Владимир Плахотнюк 30 июля сложил мандат депутата парламента Молдавии. Как передает ИА REGNUM, Плахотнюк заявил, что в Молдавии устанавливается «пророссийский режим», олигарха и его сторонников «преследуют», и в ближайшее время в республике будет та же модель власти, что в России.

«В этих условиях я не хочу больше никоим образом присутствовать ни в одном из государственных институтов и сегодня я сложил мандат депутат парламента», — добавил он.

Напомним, Плахотнюк в течение нескольких лет полностью контролировал государственную и политическую систему в Молдавии. В России ему предъявлены обвинения по трем делам — о покушении на убийство, о незаконном выводе из России 37 млрд рублей и о создании международного наркокартеля.

В самой Молдавии на Плахотнюка пока нет дел — новой власти пока не удалось сменить руководство Генпрокуратуры, которая пока остается подконтрольной людям Плахотнюка.