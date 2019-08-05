Москва, , 07:43 — REGNUM

В России за прошедшие сутки площадь пожаров уменьшилась более чем на 10,8 тыс. гектаров. По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск 5 августа было ликвидировано 32 пожара.

Тушение пожара с самолета. Be-200 (cc) ulexip

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Днём ранее огнеборцы потушили 31 пожар на площади 217 га. Всего по состоянию на 4 августа на территории страны действовало 174 пожара, которые полыхали на площади почти 132 тыс. га.

Больше всего возгораний зафиксировано на землях лесного фонда в Иркутской области и Красноярском крае — 63 и 74 соответственно. Однако в Иркутской области площадь, охваченная огнём, превышала 95,3 тыс. га. Это в три раза больше, чем в Красноярском крае (31,3 тыс. га).

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Также зафиксированы возгорания в Якутии на площади 1,6 тыс. га, в Камчатском крае, в Бурятии, Томской области и Алтайском крае.

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Всего борьбу с огнём ведут более 3,3 тыс. человек, а также 428 единиц техники. Также тушение с воздуха осуществляют 47 воздушных судов.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда 4 августа действовало 296 лесных пожаров на площади более 2,8 млн га. Тушение их не проводится, ведётся только мониторинг и контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день режим ЧС введён в четырёх регионах России — на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), а также в одном муниципальном районе Бурятии.

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