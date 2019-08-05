Якутск, , 04:50 — REGNUM

Ситуация с природными пожарами в Якутии чуть улучшилась, но продолжает оставаться сложной. По информации «Авиалесоохраны» в республике на 5 августа действует — 123 лесных пожара, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тушение лесного пожара Mil.ru

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За прошедшие сутки в Якутии на 15 очагов возгораний стало меньше, соответственно и площадь охваченная огнём уменьшилась на 292 854 га.

Согласно мониторингу, за прошедшие выходные в зону задымления попало 70 населённых пунктов в 12 районах республики. Дымка пока остаётся на территории Верхоянского, Жиганского, Эвено-Бытантайского, Ленского, Олекминского и Кобяйского районов.

Обстановка улучшилась из-за дождей в некоторых районах. 5 августа тушат 12 пожаров на территории восьми районов на общей площади 1,2 млн га.

«Крупных пожаров нет. В зоне контроля действует 89 природных пожаров. Ожидаются умеренные осадки на юге, юго-востоке республики, что снизить задымленность. Но из-за северного, северо-западного ветра ещё сохраняется задымленность в шести районах», — пояснил начальник МЧС республики Павел Гарин.

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Как сообщалоИА REGNUM, 1 августа в Якутии введён региональный режим ЧС, с каждым днём количество очагов огня сокращается. Лесопожарным формированиям не хватает техники для тушения лесов и тайги.