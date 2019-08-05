Красноярск, 5 августа 2019, 07:20 — REGNUM

Полностью справиться с лесными пожарами помогут лишь сезонные дожди осенью, считает эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин.

Лесной пожар. Красноярский край
Лесной пожар. Красноярский край
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Однако пока в Сибири больших осадков не прогнозируют, передают 5 августа «Известия», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Напомним, по данным Авиалесоохраны, на 00:00 (мск) 4 августа в Красноярском крае действовали лесные пожары на площади порядка 829,7 тыс. га, в Иркутской области — на площади около 734,2 тыс. га.