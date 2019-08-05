Иркутск, , 05:46 — REGNUM

Обряд жертвоприношения провели полсотни шаманов в Сибири, сообщает «ИрСити».

4 августа на остров Ольхон на Байкале съехались не только шаманы из Иркутской области, Бурятии, Карелии, Забайкалья, но и их зарубежные коллеги. Они читали молитвы, били в бубны, затем принесли в жертву барана.

Напомним, в 2019 г. на Сибирь обрушились сильные пожары. В Красноярском крае пожары охватили 1,109 млн га, в Иркутской области — 724 тыс. га леса. В Якутии площадь пожаров составила 1,216 млн га.

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