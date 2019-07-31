Рейкьявик, , 18:16 — REGNUM

Родители столицы Исландии отправляются на двухчасовую вечернюю прогулку по районам города каждые выходные с посещением мест досуга молодежи ближе к 10 часам вечера, когда наступает комендантский час, 31 июля сообщает DailyMail.

Эти прогулки по Рейкьявику является одним из шагов ведущейся в Исландии успешной борьбы с подростковым алкоголизмом.

Благодаря участию родителей, а также за счет предоставления студентам возможностей заниматься спортом и посещать музыкальные мероприятия, островное государство в Северной Атлантике искореняет курение и употребление алкоголя среди подростков.

Исландские подростки в настоящее время имеют один из самых низких показателей злоупотребления психоактивными веществами в Европе.

Исландский Центр социальных исследований и анализа, разработавший проект и занимающийся его реализацией в течение последних двух десятилетий в Исландии, в настоящее время также консультирует 100 общин в 23 странах, от Финляндии до Чили, по вопросам сокращения подростковой токсикомании.

«Ключом к успеху является создание здоровых сообществ и через них — здоровых людей», — сказала Инга Дора Сигфусдоттир, профессор социологии, которая разработала программу «Молодежь Исландии», ныне переименованную в «Молодежь планеты».

Секрет, по ее словам, заключается в том, что молодые люди должны быть заняты, а родители занимались бы детьми, без разговоров о наркотиках или алкоголе.

«Запрет подросткам на употребление наркотиков может вызвать обратную реакцию … любопытство, чтобы попробовать их», — сказала г-жа Сигфусдоттир.

По закону, введенному, когда исландская полиция занималась собиравшимися на улице подвыпившими гражданами, детям в возрасте до 12 лет не разрешается находиться на улице после 8 вечера без родителей, а подросткам от 13 до 16 лет — до 10 вечера. Летом, когда школа не работает, комендантский час продлевается на два часа. Суровой исландской зимой, признался один из родителей, ветеран патруля, вечерние прогулки иногда проходят без встречи с учениками.