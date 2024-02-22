* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Хабаровск, 22 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Хабаровский краевой суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность на территории России движения «Я/МЫ Сергей Фургал» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), 22 февраля сообщила в Telegram-канале региональная прокуратура.

Максим Блинов/РИА Новости Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Это движение ранее создали в поддержку осуждённого экс-губернатора региона Сергея Фургала. В прокуратуре уточнили, что в основе указанного объединения лежит экстремистская идеология, которая направлена на возбуждение ненависти и вражды к представителям власти, а также на разрушение правовых устоев и ценностей общества.

Кроме того, на решение суда повлияло стремление участников движения изменить основы конституционного строя России. В прокуратуре подчеркнули, что представители этого объединения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за подобные действия.

Помимо этого, члены движения сотрудничали с некоторыми центрами за рубежом, которые вели деструктивную деятельность против России.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года завершилось расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной Сергеем Фургалом. В период 2007–2020 годов в Москве и Хабаровском крае преступная группа совершила ряда тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд рублей.

10 февраля 2023 года Сергея Фургала приговорили к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения. Обвинительный приговор вынес Люберецкий суд Подмосковья на основе решения присяжных.

После оглашения вердикта Фургал устроил скандал в зале суда. Он начал кричать и высказывать своё недовольство. Осуждённый также заявил, что приговор считает несправедливым.