Красногорск, 10 февраля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорён к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

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Такое решение на основе обвинительного вердикта присяжных 10 февраля вынес Люберецкий суд Подмосковья.

«Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», ― огласил решение судья.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля суд присяжных признал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Обвинение потребовало приговорить подозреваемого к 23 годам колонии строгого режима.

Сам Фургал попросил признать его невиновным. По его словам, вопросы бизнеса, если он не криминальный, никогда не решались путём убийства. При этом ещё на этапе расследования СКР эксперты по итогам инновационного психолого-лингвистического исследования пришли к выводу, что бывший губернатор Хабаровского края неискренен в своих показаниях. Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждают показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, а также другие доказательства.