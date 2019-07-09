Новосибирск, , 09:59 — REGNUM

Строить жилые небоскрёбы без развития средств пожаротушения высотных зданий и систем эвакуации людей нельзя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов (Навосибирск), комментируя информацию о том, что в «Москва-Сити» готовят строительство самой высокой жилой башни в Европе.

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«По большому счёту, комплекс «Москва-Сити» представляет собой своеобразный город в городе, с крайней плотностью застройки и развитой системой коммуникаций между небоскрёбами. Мне сложно оценить, как решены в нём вопросы пожаротушения, но мне известно, как горят эти небоскрёбы, а горят они хорошо. Достаточно вспомнить пожар в Грозном или Дубае. А потому я согласен с таким мнением, что без развития как средств пожаротушения высотных зданий, так и систем эвакуации людей строить подобные объекты нельзя. Но вопрос скорее не в том, чтобы запретить их строительство, вопрос скорее лежит в плоскости постановки правильных задач. Необходимо, чтобы городские власти учитывали важность этого вопроса при формировании планов развития города, согласовании архитектурных проектов и закупке специализированной техники», — считает Ростислав Антонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно, что в Москве начались подготовительные работы к строительству жилого небоскрёба на территории международного делового центра «Москва-Сити». Планируется, что это будет самая высокая в Европе жилая башня. Площадь застройки составит 0,8 га, общая высота башни достигнет 405 м, высота стилобата — 80 м. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и три подземных.

Между тем, по мнению эксперта по пожарной безопасности Ольги Леоновой, причиной гибели людей во время пожаров в высотных зданиях практически всегда является неправильная эксплуатация объекта с точки зрения противопожарной безопасности, которая приводит к невозможности своевременной эвакуации.

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