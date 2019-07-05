Москва, , 12:17 — REGNUM

В Москве начались подготовительные работы к строительству жилого небоскрёба на территории международного делового центра «Москва-Сити». Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Москва-сити Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы представляем проект самой высокой в Европе жилой башни, которая появится в Сити. В настоящее время идёт устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок», — отметил чиновник.

Площадь застройки составит 0,8 га, общая высота башни достигнет 405 м, высота стилобата — 80 м. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и 3 подземных. Ожидается, что в самый острый период при производстве работ на объекте будет задействовано не менее 2000 человек.

Высотка расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда рядом с башнями «Меркурий» и «Гранд Тауэр». Её оснастят передовыми системами инженерных коммуникаций, в частности, системой «умный дом». Будущий небоскреб будет на 33 метра выше, чем здание «Башня Федерации» на территории «Москва-Сити».

Как сообщало ИА REGNUM, сроки строительства башни Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити» продлены до 2020 года.

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