Владивосток, , 09:17 — REGNUM

Причиной гибели людей во время пожаров в высотных зданиях, практически всегда является неправильная эксплуатация объекта с точки зрения противопожарной безопасности, которая приводит к невозможности своевременной эвакуации, рассказала корреспонденту ИА REGNUMэксперт по пожарной безопасности Ольга Леонова.

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Генеральный директор ООО «Аспект безопасности», эксперт в области пожарной безопасности Ольга Леонова пояснила, что в настоящее время к высотным жилым строениям применяются особые требования, связанные как раз с высотностью здания.

«Для зданий с высотой более 75 метров, это примерно 22−24 этажа, из-за невозможности использования пожарных автомобильных лестниц для эвакуации жильцов в случае возникновения пожара, спасение и эвакуация организуется исключительно по внутренним путям эвакуации. Для этого здания обеспечиваются незадымляемыми лестничными клетками, с подпором воздуха, дымоудалением из коридоров. Также на каждом этаже предусматриваются безопасные зоны в виде лифтовых холлов, где обеспечивается подпор воздуха и эти помещения отгорожены противопожарными преградами, что позволяет даже маломобильным группам населения, которые не могут эвакуироваться сами, дождаться пожарных», — рассказала эксперт.

В настоящее время во Владивостоке более трёх десятков зданий можно назвать высотными. Наибольшую высоту имеет 45-этажное здание «Аквамарин», высотой 155 метров. Находящийся в стадии строительства «Сити Холл» имеет 121 метр высоты. Двухбашенный «Магнум» имеет высоту 105 метров. Строящийся «Атлантикс Сити» имеет высоту 101 метр. «Атлантис-II» имеет высоту 90 метров. Ещё более 20 строений имеют высоту свыше 75 метров. Все эти здания входят в некую «зону риска» с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, так как при критическом развитии пожара, использование внешних средств эвакуации здесь невозможна.

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Учредитель строительной компании ООО «Восточный луч» Игорь Дульнев отметил, что пожарная безопасность сопровождает любой строительный проект с начала проектирования и в процессе всего жизненного цикла.

«Проблемы пожарной безопасности учитываются ещё на стадии планирования. Особые требования предъявляются к конструкции здания, к системам оповещения, пожаротушения и эвакуации. Ещё на этапе строительства, сама строительная площадка должна обеспечить подход пожарных машин к любой точке здания. Естественно, пожарные машины должны иметь возможность подойти к любой точке здания и после завершения его строительства, уже в период эксплуатации. Если здание выше 75 метров, помимо всего прочего предусматриваются специальные устройства эвакуации, которые внешне могут выглядеть, скажем, как небольшой кран со стрелой на крыше здания: если присмотреться, то такие устройства можно увидеть на многих «высотках» Владивостока», — рассказал Игорь Дульнев.

Но какие не закладывай требования, какие не устанавливай устройства, зачастую всё сводится к нулю поведением самих жильцов, стремящихся облегчить себе жизнь уничтожением непонятных для них устройств или захламлением коридоров.

«Основной причиной гибели людей при пожаре в любом жилом здании является несвоевременная или невозможная эвакуация, так же отсутствие своевременного оповещения о пожаре. В высотных зданиях ситуация осложняется ещё и тем, что доступ в квартиры с пожарных автолестниц невозможен. На сегодняшний день строительные нормы и правила устанавливают исчерпывающий перечень требований к таким объектам. Это безопасные зоны, в которых можно дождаться спасения, если нет возможности самостоятельно покинуть здание, незадымляемые пути эвакуации, пожарная автоматика. При проектировании и строительстве важно не только предусмотреть все требуемые мероприятия, но и правильно эксплуатировать объект. Пожарная сигнализация должна быть в каждой квартире, дымоудаление в коридорах должно выполнять свои функции, перепланировки и загромождения путей эвакуации недопустимы. Практически все жильцы демонтируют в своих квартирах пожарные извещатели, потому что они «не вписываются в интерьер», поэтажные коридоры перекрываются дополнительными дверями, нарушая работу противодымной вентиляции и так далее. Цена этих нарушений в случае пожара — чья-то жизнь», — рассказала Ольга Леонова.

Также эксперт выразила недоумение, что в России нет правоприменительной практики, обязывающей жильцов дома содержать в исправности средства пожарной сигнализации.

«Этот вопрос никак не урегулирован: управляющие компании или ТСЖ не могут заставить жильцов сохранять эти системы, нет никакого правового регулирования. Всё это влияет на время обнаружения пожара и начало эвакуации. Если ещё и не работает противодымная вентиляция, то риск гибели увеличивается. Это надо менять на законодательном уровне», — сказала она.

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