Москва, , 15:10 — REGNUM

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в центре Москвы открыто после ремонта, сообщили в префектуре Центрального административного округа (ЦАО) столицы, передаёт 5 июля агентство «Москва».

Хохловская площадь в январе 2018 года после реконструкции (cc) A.Savin

Территорию очистили от мусора и надписей, отремонтировали настилы и лавочки, заменили урны, светильники, прочищены ливнёвки.

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Общественное пространство «Яма» в центре столицы оказалось в центре внимания после антиалкогольных рейдов движения «Лев против». Кроме того, в июне был задержан подозреваемый в серии отравлений и краж, искавший своих жертв в данной зоне отдыха.

В центре общественного пространства, выполненного в форме амфитеатра, находится фрагмент стены Белого города.