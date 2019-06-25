В Москве задержан серийный отравитель бесплатными газировкой и пивом

Москва, , 09:10 — REGNUM В Басманном районе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в десятках случаев отравлений в общественных пространствах столицы, сообщает 25 июня агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным источника, злоумышленник угощал случайных знакомых отравленной газировкой и другими напитками, после чего похищал ценности. В квартире задержанного во время обыска нашли свёртки с белым порошком. Правоохранительные органы пытаются выяснить точное количество пострадавших.

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Ранее издание The Village опубликовало материал о жертвах преступника, среди которых оказалась и сотрудница данного СМИ. Мужчина действовал в общественных пространствах центра Москвы, известных по антиалкогольным рейдам движения «Лев против», — «Яме», «Горке», сквере на Чистых прудах. В этих местах собирается молодёжь и, в том числе, распивает алкоголь.

Злоумышленник представлялся Азаматом, Мурадом или Анваром, рассказывал, что принимает наркотики. После того, как входил в доверие, угощал новых знакомых отравленным напитком — газировкой, пивом или водой. Издание указывает, что нападения начались 11 мая и всего было не менее 24 пострадавших.