Москва, , 10:22 — REGNUM

Отравитель, действовавший на Хохловской площади в Москве, использовал лекарственные средства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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«Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол», — сказала она.

Следователями принято решение о переквалификации уголовного дела со статьи «Кража» на «Разбой». Предполагается, что от действий злоумышленника могли пострадать более десяти человек. Сумма ущерба уже составила более 140 тысяч рублей.

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Представитель МВД отметила, что ведётся работа по установке новых эпизодов дела, а также возможных соучастников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан мужчина, подозреваемый в серии краж и отравлений в общественных пространствах центра города. Он знакомился с жертвами, входил к ним в доверие и угощал газировкой или пивом. После этого пострадавшие теряли сознание.

Добавим, общественные пространства в центре Москвы «Яма», «Горка», сквер на Чистых прудах оказались в центре внимания также по антиалкогольным рейдам движения «Лев против». Подробнее об этом можно прочитать в статье ИА REGNUM Москва превращается в Гоморру. Власти не против?