Москва без «Лосиного острова»: перенаселённый город лишают защиты

Евгений Цоц, , 17:12 — REGNUM

В 1935 году население Москвы составляло незначительные по нынешним меркам 3,5 млн человек. Вокруг советской столицы не было густозастроенных микрорайонов, гигантских городов-спутников. Не было и повальной автомобилизации. Тем не менее именно в эти годы вокруг главного города страны задумали создать лесопарковый защитный пояс, обеспечивающий москвичей благоприятной экологической обстановкой.

По Генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года столицу должны были окружить малозаселённые территории с богатым озеленением и водными ресурсами. В послевоенные годы ставилась задача освободить зелёный пояс столицы от малоценных строений и сооружений и ограничить новое строительство. В зелёную территорию подпадали не только районы Ближнего Подмосковья, но даже некоторые участки столицы.

Как мы знаем, за годы ситуация изменилась. Москва стала не только крупным городом, но и агломерацией с гроздью городов-спутников. Зелёный пояс был атакован ещё в советские годы активным дачным строительством, а последние десятилетия эти территории и вовсе переживают масштабный строительный бум.

Население Москвы, по официальным данным, составляет более 12 миллионов человек. А по оценке мэра столицы Сергея Собянина, реальная цифра находится где-то на отметке 20 миллионов человек. Сюда можно отнести население городов-спутников, курсирующее по принципу маятника между домом в Подмосковье и работой в Москве, арендаторов столичной недвижимости из отдалённых уголков РФ, а также трудовых мигрантов и туристов. Добавим к этому всеобщую автомобилизацию, развитую сеть автобусного общественного транспорта. Напомним об исчезающих зелёных насаждениях внутри самой Москвы, как на центральных улицах, так и в местах уплотнительной застройки. Во сколько раз выросла нагрузка на экологию с 1935 года? Сложно представить, чтобы было сейчас с воздухом города, если бы не экономика постсоветской России, остановившая в столице многочисленные промышленные производства.

Зелёный пояс Москвы, появившийся при Сталине, ещё частично сохранился, но активно подъедается небольшими управленческими решениями, в первую очередь на уровне областной власти. На карте пояс уже не единая цепь лесов, а зелёные островки между микрорайонами и дорогами. И вот в 2019 году нависла угроза над самым крупным лесным массивом, ещё недавно казавшимся неприкосновенным — национальным парком «Лосиный остров». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв готовит проект дороги вдоль южной границы парка, уничтожающей часть его территории. Не остановило даже то, что проект угрожает исторической роще, которую связывают с именем царя Алексея Михайловича Романова.

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Воробьёв представил проект дороги-дублёра Щёлковского шоссе премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, а тот возражать не стал.

Сопредседатель Союза общественных экологических организаций Москвы Андрей Фролов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал проект вырубки национального парка «чисто коммерческим», например, для платных участков дороги для передвижения грузового транспорта.

«Понятно, для грузового транспорта вместо 300 км удобнее ехать через Москву 60. Это чисто коммерческий проект, если будут введены платные участки, он будет окупаться, но только определенной частью людей, кто с этого «будет иметь». Для остального населения и экологии города последствия будут таковы, что «Лосиный Остров» начнет деградировать достаточно быстро», — отметил Фролов.

То, что дублёр Щёлковского шоссе лишь первый шаг в атаке на Лосиный остров, можно понять из появившегося недавно сообщения в СМИ, рассказывающего о планах проложить по парку одну из линий МЦД. Информация официально не подтверждена и дана как утечка — возможно, чтобы увидеть реакцию людей. Реальное отношение к лесу можно понять по растущим на его границе поселениям, например, деревне Лукино возле Балашихи, буквально вгрызающейся в территорию.

На практике подмосковные власти не только используют возможности, которые им позволяют в правовом поле действовать в интересах не людей, а бизнеса, но ещё и проявляют упорство. Например, в красногорской Опалихе главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы усадебного парка, исторически связанного с семьёй Николаевых-Юсуповых. Памятник является выявленным объектом культурным наследием, но, как оказалось, рядом с ним началась микрорайонная застройка. И вот областные чиновники сначала остановили охранный статус, а когда Верховный суд РФ отменил решение об этом, определили границы объекта в размере четырёх гектаров, фактически узаконив застройку оставшихся ещё семи гектаров.

Логику губернатора Воробьёва и его команды понять можно, перед регионом стоят задачи по развитию транспортной инфраструктуры, богатые инвесторы мечтают вложить средства в главный актив Подмосковья — землю рядом со столицей. А тут какие-то леса, деревья, естественная природа, от которой нет прибыли, только убытки. Дескать, экологией пусть занимаются экологи, а власть должна думать о насущных проблемах — строить дороги и дома, зарабатывать деньги в казну. Да и семью забывать нельзя, у нас ведь время семейных ценностей.

В последнем подмосковная команда проявляет особенную хваткость. Вспомним региональные скандалы последнего времени, ставшие объектом внимания всей России. Например, экс-главу Клинского района Александра Постриганя подозревают в присвоении 407 объектов недвижимости, проверку его доходов провели в мае 2019 года. В конце мая коррупционный скандал разразился в Балашихе, где арестовали первого заместителя главы Алексея Коваля. Миллиардное дело бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, с Воробьёвым, в общем-то, не дружившего, но питавшегося тем же духом подмосковной властной среды, известно всей России. В марте 2019 года с обысками пришли к первому замглавы подмосковного Чехова, которого заподозрили в превышении должностных полномочий. И уж вовсе дикая история произошла в Раменском, где главу района Андрея Кулакова в конце мая арестовали по подозрению в убийстве зампреда Общественной палаты. Подробности неизвестны, но, говорят, дела семейные.

Кто остановит решения подмосковной власти, приносящие в жертву основы экологической безопасности ради сиюминутных решений? Жителям Подмосковья остаётся уповать лишь на заступничество надзорных органов и на волю федеральной власти. Увы, пока правительство России в лице премьер-министра Дмитрия Медведева и профильных чиновников, скорее, подыгрывает сомнительным решениям региона.

Отдельного внимания заслуживает возвращение темы экологической безопасности Москвы в повестку дня, обсуждения этой проблемы и поиска выходов из ситуации. Такая работа системно не ведётся уже давно, с тех пор, как Москву и Подмосковье разделили на разные субъекты РФ, у каждого из которых свои собственные интересы. Сейчас многое упущено и разрушено. Очевидно, что в застроенных многоэтажками и коттеджами землях леса уже не посадить. И вместо защитного зелёного пояса Москву окружит отравленная и закатанная в асфальт земля с ядовитыми выбросами выхлопных газов.