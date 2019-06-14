Власти позволили узаконить застройку исторического парка в Подмосковье

Красногорск, , 12:05 — REGNUM Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы усадебного парка в Опалихе, обрезав контуры памятника в три с лишним раза — в точном соответствии с планом его застройки. Об этом на своей странице Facebook сообщил председатель московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

Отметим, новые границы парка были утверждены и опубликованы 23 мая на основании антикоррупционной экспертизы. Согласно документам, территория выявленного объекта культурного наследия «Парк бывшей усадьбы Николаевых-Юсуповых «Опалиха-Алексеевское» составляет порядка 4 га. При этом около 7 га остаются застройщику для строительства новых жилых комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, местные жители категорически против застройки парка — помимо уничтожения исторического контекста, люди указывают на недостаток социальной инфраструктуры: домов вокруг много, а детских садов и школ недостаточно.

«Московское областное отделение ВООПИиК направило все необходимые возражения и жалобы на проект распоряжения о сокращении границ усадебного парка», — отметил Соседов.

Напомним, ранее Верховный суд РФ отменил решение Мособлсуда и признал незаконным распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области, в соответствии с которым парк усадьбы «Опалиха-Алексеевское» потерял свой охранный статус.

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