В Балашихе опровергли отставку главы после коррупционного скандала

Балашиха, Московская область, , 09:22 — REGNUM Сергей Юров продолжает работу в должности главы Балашихи, сообщили на официальном сайте администрации городского округа.

«Информация об отставке главы Балашихи не соответствует действительности», — указано в тексте.

В сообщении утверждается, что Сергей Юров находится на рабочем месте, а администрация города функционирует в штатном режиме. Следственным действиям, которые проводятся в отношении сотрудников администрации, «оказывается всестороннее содействие».

Ранее в Телеграм-каналах проходила информация, о том, что Сергей Юров якобы написал заявление об отставке после ареста первого заместителя Алексея Коваля.

Как сообщало ИА REGNUM, первого замглавы городского округа Балашиха обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о сумме в размере не менее четырёх миллионов рублей. Деньги, предположительно, были получены от директора одной их строительных компаний, занимающейся обслуживанием дорог.

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