Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы — СМИ

Раменское, Московская область, , 21:39 — REGNUM Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве заместителя главы Общественной палаты района. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

В пресс-службе подтвердили, что глава Раменского района действительно задержан по подозрению в убийстве.

Ранее стало известно, что Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Местные СМИ сообщили, что Кулакова подозревают в убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исанковой.

Когда тело Исанковой было обнаружено, сперва на нем не было найдено следов насильственной смерти, но затем экспертиза показала, что она была убита.

Известно, что Исанкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. 4 мая она была найдена задушенной в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе.

По неподтверждённым данным, Кулаков состоял с Исанковой в любовной связи.