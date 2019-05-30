Год у власти: приамурский губернатор отчитался о проделанной работе

Благовещенск, , 09:07 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов в большом зале общественно-культурного центра выступил с отчетом о проделанной за год работе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

В зале присутствовали депутаты, представители исполнительных и федеральных органов власти, муниципальных образований, бизнеса, общественники, средства массовой информации, всего — более 900 человек.

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Год назад, 30 мая 2018 года, указом Президента РФ Владимира Путина Василий Орлов был назначен врио губернатора Амурской области, а 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, его избрали губернатором. Спустя год после начала исполнения обязанностей, Василий Орлов отчитался о проделанной работе и высказался о видимых перспективах развития области.

«Амурская область находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка, который должен вывести регион на лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране. На наших глазах возводятся крупнейшие предприятия, инфраструктурные объекты всероссийского и международного значения, реконструируются и фактически отстраиваются с нуля целые города. Мы с вами являемся не просто свидетелями, но непосредственными участниками этого процесса, идущие масштабные преобразования изменят и уже меняют жизнь каждого жителя области. Итоги прошедшего года позволяют с уверенностью говорить, что нам удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость региона. Именно она является необходимым условием развития, фундаментом для долгосрочного роста», — рассказал Василий Орлов.

Как рассказал глава региона, объём валового регионального продукта в 2018 году составил 273,8 млрд. рублей. К 2024 году ВРП превысит 600 млрд. рублей. Растут доходы бюджета. План по доходам перевыполнен к первоначальному на 10 млрд. рублей и составил 65 млрд. рублей.

«В целом стабильная ситуация в экономике позволила региону достичь высоких позиций в рейтингах инвестклимата, налогового потенциала», — отметил глава территории.

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Далее губернатор остановился на наиболее перспективных стратегических направлениях развития Амурской области. По его мнению, одно из них — это развитие газовой отрасли. Это направление меняет жизнь Приамурья, в перспективе — полная газификация области. Создаются новые производства и рабочие места. В активную фазу реализации переходит метаноловый завод мощностью 1 млн. тонн метанола в год в Сковородино, инвестиции составят 49 млрд. руб.

Отдельно Василий Орлов рассказал о развитии городов Свободный и ЗАТО Циолковский, где реализуются два крупных проекта: ГПЗ и космодром Восточный.

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По итогам 2018 года в сельском хозяйстве объём производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 44,5 млрд. рублей. Впервые в товарной структуре экспорта Амурской области на 1-е место вышли продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

«Несмотря на очень сложный сезон 2018 года хозяйства Амурской области смогли произвести более 1 млн. тонн сои. Хочу выразить благодарность всем труженикам села. Успехи отрасли — результат вашего ежедневного тяжелого труда!», — сказал Василий Орлов.

Подробно глава региона остановился на социальной сфере.

«Все изменения, которые происходят сегодня, все наши масштабные планы имеют общий смысл, одну главную цель — улучшить качество жизни людей. Именно об этом говорил в своем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин. Именно на это нацелены все национальные проекты, в реализации которых активно участвует область. Этими же принципами мы руководствуемся при формировании регионального бюджета, который, хочу это особо подчеркнуть, был и остается социально-ориентированным. Важно расставить приоритеты таким образом, чтобы решить стоящие социально-экономические задачи, обеспечить безусловное выполнение всех социальных гарантий», — отметил Василий Орлов.

Ключевой задачей является поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, иных нуждающихся в государственной помощи граждан.

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Оценивая развитие социальной сферы, глава Приамурья отметил важную роль некоммерческих организаций. Правительство готово максимально содействовать развитию этого направления.

«Опора на диалог с обществом, на вовлечение людей в принятие ключевых решений — была и будет базовым принципом нашей работы», — подчеркнул Василий Орлов.

В заключение своего выступления глава региона призвал всех, кому не безразлично будущее области, принять участие в создании новой стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года.

«Каждый житель области должен почувствовать изменения к лучшему. Считаю это главной нашей задачей. У нас есть всё, чтобы сделать качественный рывок в развитии, стать лидером всего дальневосточного региона», — резюмировал глава региона Василий Орлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пригласил её в Приамурье, где пройдёт стыковка моста через Амур, который соединит Россию и Китай. Стыковка пролётов моста намечена на 31 мая, в этот же день должны пройти официальные мероприятия. Строительство моста осуществляется в круглосуточном режиме одновременно с двух берегов, в работах задействованы более 550 человек. С российской стороны длина моста составит 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог.