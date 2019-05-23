Губернатор Приамурья пригласил председателя Совфеда на открытие моста

Благовещенск, , 07:13 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пригласил её в Приамурье, где пройдёт стыковка моста через Амур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в пресс-службе правительства Приамурья, одной из сфер деятельности Валентины Матвиенко является международное сотрудничество.

«Мост соединяет Россию и Китай, и имеет ключевое значение для укрепления приграничных связей», — рассказали в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, стыковка пролётов моста через Амур намечена на 31 мая, в этот же день должны пройти официальные мероприятия. Строительство моста осуществляется в круглосуточном режиме одновременно с двух берегов, в работах задействованы более 550 человек. С российской стороны длина моста составит 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог.