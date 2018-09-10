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Итоги выборов в РФ 9 сентября 2018 года: результаты и реакции

Политика

Трансляция ИА REGNUM

Москва, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

9 сентября в Единый день голосования в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В Саратовской, Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях выбирали депутатов Госдумы.

Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Самарская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ выбирали глав субъектов РФ.

Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ выбираюли депутатов законодательных собраний.

Итоги выборов и комментарии в трансляции ИА REGNUM .

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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