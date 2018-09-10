Итоги выборов в РФ 9 сентября 2018 года: результаты и реакции

9 сентября в Единый день голосования в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В Саратовской, Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях выбирали депутатов Госдумы.

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Приморский край и Иркутская область: ситуация крайне неоднозначна

В Приморье весьма вероятен второй тур губернаторских выборов, в Иркутской области на выборах в областное Законодательное собрание пока лидирует КПРФ. Ситуацию комментирует политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев

По итогам обработки 97% бюллетеней на 6 часов утра по местному времени кандидатов в губернаторы Приморья ждет второй тур. Итоговые протоколы не подали только 45 участков

Также уже можно оценить общую явку избирателей. Она составила около 30%.

Заместитель председателя региональной избирательной комиссии Роман Охотников представил журналистам последние предварительные итоги голосования:

Андрей Андрейченко — 39 039 — 9,21%; Андрей Ищенко — 104 553 — 24,67%; Алексей Козицкий — 20 517 — 4,84%; Андрей Тарасенко — 198 164 — 46,75%; Юлия Толмачева — 45 355 — 10,7%

«Как мы наверное себе уже понимаем, ни одному из кандидатов не удастся преодолеть 50% барьер», — цитирует слова Романа Охотникова Интернет-ресурс «ПримаМедиа».

Роман Охотников также подчеркнул, что в этом случае второй тур может быть назначен не позднее, чем через 21 день, или до 30 сентября.

«В Приморье ситуация крайне сложная — там тайфун и наводнения. Такого рода катастрофические события всегда негативно влияют и на явку, и на отношение к действующей власти, и негативно отражаются на рейтингах политиков», — прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

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По результатам обработки 89,5% протоколов участковых избиркомов на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области по партийным спискам лидирует КПРФ. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

«У КПРФ — 34,08%, у «Единой России» — 27,3%», — сообщил сотрудник пресс-службы областного избиркома.

По его словам, результаты остальных партий: ЛДПР — 15,99%, «Справедливая Россия» — 7,13%, «Гражданская платформа» — 4,72%, КПСС — 4,72%, «Родина» — 1,35%.

«В Иркутске губернатор — коммунист, который, судя по комментариям экспертов, в том числе и обозначенных сегодня на «Ночи выборов», пользуется серьезной поддержкой населения, по полной программе. Это первый фактор», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Гусев.

«Второй фактор — федеральная повестка, обсуждение пенсионной реформы и в целом изменений в пенсионной законодательство, которая, конечно, в первую очередь работает на коммунистов. И они, естественно, во всех регионах получают хорошие результаты. А в Иркутской области они традиционно сильны. Тем более, при губернаторе — коммунисте», — подчеркнул эксперт.

«Но надо также отметить, что во всех странах мира, где проводились пенсионные реформы, после этой реформы правящие партии всегда проигрывали выборы. И то, что сейчас у нас «Единая Россия» набирает даже 30% — это очень много. Не забывайте, что обсуждение реформы началось прямо «в горячую фазу избирательной кампании», и конечно, это отразилось на рейтинге партии. Так что в целом это результат очень хороший», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.

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