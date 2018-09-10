Итоги выборов в РФ 9 сентября 2018 года: результаты и реакции

Москва, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
9 сентября в Единый день голосования в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В Саратовской, Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях выбирали депутатов Госдумы.
Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Самарская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ выбирали глав субъектов РФ.
Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ выбираюли депутатов законодательных собраний.
Итоги выборов и комментарии в трансляции ИА REGNUM .
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Приморский край и Иркутская область: ситуация крайне неоднозначна
В Приморье весьма вероятен второй тур губернаторских выборов, в Иркутской области на выборах в областное Законодательное собрание пока лидирует КПРФ. Ситуацию комментирует политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев
По итогам обработки 97% бюллетеней на 6 часов утра по местному времени кандидатов в губернаторы Приморья ждет второй тур. Итоговые протоколы не подали только 45 участков
Также уже можно оценить общую явку избирателей. Она составила около 30%.
Заместитель председателя региональной избирательной комиссии Роман Охотников представил журналистам последние предварительные итоги голосования:
Андрей Андрейченко — 39 039 — 9,21%; Андрей Ищенко — 104 553 — 24,67%; Алексей Козицкий — 20 517 — 4,84%; Андрей Тарасенко — 198 164 — 46,75%; Юлия Толмачева — 45 355 — 10,7%
«Как мы наверное себе уже понимаем, ни одному из кандидатов не удастся преодолеть 50% барьер», — цитирует слова Романа Охотникова Интернет-ресурс «ПримаМедиа».
Роман Охотников также подчеркнул, что в этом случае второй тур может быть назначен не позднее, чем через 21 день, или до 30 сентября.
«В Приморье ситуация крайне сложная — там тайфун и наводнения. Такого рода катастрофические события всегда негативно влияют и на явку, и на отношение к действующей власти, и негативно отражаются на рейтингах политиков», — прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.
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По результатам обработки 89,5% протоколов участковых избиркомов на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области по партийным спискам лидирует КПРФ. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную избирательную комиссию.
«У КПРФ — 34,08%, у «Единой России» — 27,3%», — сообщил сотрудник пресс-службы областного избиркома.
По его словам, результаты остальных партий: ЛДПР — 15,99%, «Справедливая Россия» — 7,13%, «Гражданская платформа» — 4,72%, КПСС — 4,72%, «Родина» — 1,35%.
«В Иркутске губернатор — коммунист, который, судя по комментариям экспертов, в том числе и обозначенных сегодня на «Ночи выборов», пользуется серьезной поддержкой населения, по полной программе. Это первый фактор», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Гусев.
«Второй фактор — федеральная повестка, обсуждение пенсионной реформы и в целом изменений в пенсионной законодательство, которая, конечно, в первую очередь работает на коммунистов. И они, естественно, во всех регионах получают хорошие результаты. А в Иркутской области они традиционно сильны. Тем более, при губернаторе — коммунисте», — подчеркнул эксперт.
«Но надо также отметить, что во всех странах мира, где проводились пенсионные реформы, после этой реформы правящие партии всегда проигрывали выборы. И то, что сейчас у нас «Единая Россия» набирает даже 30% — это очень много. Не забывайте, что обсуждение реформы началось прямо «в горячую фазу избирательной кампании», и конечно, это отразилось на рейтинге партии. Так что в целом это результат очень хороший», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.
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На выборах в думу Великого Новгорода КПРФ побеждает в большинстве округов. На втором месте — «Справедливая Россия», «Единая Россия» пока только третья. Кандидаты от оппозиции также выигрывают выборы и в большинстве одномандатных округов.
МВД России совместно с другими правоохранительными органами и общественностью полностью реализовало комплекс мер по обеспечению безопасности во время проведения единого дня голосования, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, каких-либо нарушений, способных повлиять на итоги выборов, в течение дня голосования допущено не было.
В обеспечении порядка на участках для голосования было задействовано в общей сложности более 180 тысяч сотрудников МВД и Росгвардии, работников ЧОП, представителей народных дружин и казачества.
Читайте подробнее: МВД отчиталось об обеспечении безопасности в единый день голосования
Глава ЦИК России Элла Памфилова озвучила первые итоги единого дня голосования:
«День выборов прошел в спокойной обстановке, серьезных нарушений, за исключением нескольких случаев в Республике Бурятия, не зафиксировано. Данные по явке и подсчету голосов выводятся на наши экраны в режиме реального времени, в таких условиях сложно «нахимичить». В ГАС «Выборы» введено большое число протоколов и можно уже объявить предварительные итоги».
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В Псковской области, по итогам обработки 67,03% протоколов участковых избирательных комиссий, на выборах губернатора региона лидирует Михаил Ведерников («Единая Россия»): его поддержали 70,08% избирателей. Второе место — у кандидата от КПРФ Аркадия Мурылева -14,52%. Третий результат у Антона Минакова (ЛДПР) — 5,21%. Кандидат от Партии пенсионеров России Сергей Кулаков получил 3,99%, Игорь Романов («Партия роста») — 2,78%.
Читайте также: Выборы губернатора Псковской области: кандидат от КПРФ — второй
По итогам обработки 428 тыс. бюллетеней врио главы Нижегородской области представитель «Единой России» Глеб Никитин набирает 70,81% голосов. На втором месте — заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров — 15,43%.
Явка составила более 43%.
Читайте также: На выборах губернатора Нижегородской области Никитин набирает более 70%
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своей победе на выборах главы города. Согласно данным ЦИК по итогам обработки менее 1% бюллетеней, Собянин набирает более 68% голосов.
Об этом: Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
«Вполне возможен второй тур в одном-двух, может быть и в трех регионах. Завтра будет понятно», — заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Скептики посрамлены. Первые результаты выборов в ДФО и Сибири показывают, что на выборах предрешено не все, а голосовать полезно», — так прокомментировал итоги едтного дня голосования руководитель «Политической экспертной группы»Константин Калачев.
Подробности в материале: «Скептики посрамлены»: о возможности второго тура в нескольких регионах
На выборах в гордуму Рязани лидирует «Единая Россия», которая набирает 38,34% голосов. Сейчас обработано 79 протоколов из 190. По предварительным данным, места в гордуме также могут достаться КПРФ, за которую проголосовали 20,64% избирателей, ЛДПР (19,24%) и «Справедливой России» (8,36%).
Читайте подробнее: «Единая Россия» лидирует на выборах в Рязанскую гордуму
42,59% избирателей проголосовали на выборах губернатора Воронежской области 9 сентября. Как сообщил на пресс-конференции председатель облизбиркома Сергей Канищев, это ниже, чем четыре года назад, когда в регионе также выбирали губернатора — тогда проголосовали 53,73% жителей. В 2016 году на выборах в Госдуму явка составила 50,36%, на выборах президента в марте этого года — 61,8%.
Первые промежуточные итоги подсчета бюллетеней на выборах Белгородского городского совета депутатов: с результатом в 34,91% лидирует партия «Единая Россия».
«Патриоты России» получили 2,63% голосов, «Справедливая Россия» — 7,07%, «Партия пенсионеров» — 7,98%, ЛДПР — 12,77%, КПРФ — 24,66%, «Зелёные» — 2,36%, «Коммунисты России» — 2,61%, «Гражданская Платформа» — 1,68%.
Подробности в материале: Первые итоги выборов Белгородского горсовета: сюрпризов нет
После обработки 68 тыс. бюллетеней глава ХакасииВиктор Зимин получает 35% голосов избирателей, а его главный соперник — глава рескома КПРФ, депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов набрал свыше 44%. УАндрея Флягина— 10%, у Александра Мяхара— свыше 5%.
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования — 167 049.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, явка на выборах главы Хакасии на 19:30 составила 39,08%.
На досрочных выборах губернатора Самарской области по итогам обработки 50% бюллетеней побеждает врио главы региона представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. За него проголосовали 76,42% На втором месте — заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин с результатом 8,88%.
Читайте также: В Самарской области действующий глава региона набирает 76% голосов
Во Владимирской области вполне можно ожидать второй тур на губернаторских выборах. По результатам обработки почти трети голосов, действующий губернатор Светлана Орлова набирает около 39%, на втором месте с результатом в 30% голосов — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.
Читайте подробнее: Во Владимирской области намечается второй тур губернаторских выборов
На выборах депутатов Ивановской областной думы седьмого созыва, по предварительным данным, «Единая Россия» получила 36,28% голосов избирателей, КПРФ набрала 25,83%, причем в четырех округах обогнала «ЕР» по количеству голосов.
Читайте подробнее: На выборах в Ивановскую облдуму в лидерах — «ЕР» и КПРФ