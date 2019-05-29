В Приамурье свой пост покинул министр здравоохранения

Благовещенск, , 11:08 — REGNUM Министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин заявил своей отставке. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.

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На должность министра здравоохранения Андрей Субботин был назначен в ноябре 2017 года. Практически всё время его работы областной минздрав сотрясали скандалы. До назначения на пост министра Субботин работал главврачом благовещенской поликлиники № 1, до этого был главврачом городской больницы, является «Отличником здравоохранения Российской Федерации».

Кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения, правительство Приамурья пока не сообщает.

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Как сообщало ИА REGNUM, медики городской больницы Благовещенска возмущены сокращением своих заработков, которое всерьёз ударило по их и без того тощим карманам. По словам врачей и медсестёр, о грядущем сокращении зарплат их никто не предупреждал. Чиновники от здравоохранения Амурской области признают, что им известно об Указе президента России от 7 мая 2012 года, согласно которому зарплата медиков к 2018 году должна была быть повышена до 200% от средней зарплаты по региону. Однако они утверждают, что рост должностных окладов, оказывается, вовсе не предполагает роста самой заработной платы.