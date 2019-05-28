Приамурское Сковородино получит 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Благовещенск, , 07:47 — REGNUM На развитие городской инфраструктуры Сковородино получит два млрд рублей из федерального бюджета. Полпред в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе подтвердил принятие решение о господдержке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект по созданию метанолового завода на базе железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородино реализует компания «Технолизинг». Ожидается, что объем производства составит 1 млн тонн продукции в год.

«Они просят 4,9 млрд руб бюджетных средств на строительство инфраструктуры. Сегодня подкомиссия единодушно приняла решение этот проект поддержать. Одобрено выделение этих средств», — приводит ТАСС слова Юрия Трутнева.

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Общие инвестиции в строительство предприятия составят 49 млрд руб, что позволит создать 270 новых рабочих мест. Губернатор Приамурья Василий Орлов на своей странице в Instagram написал, что Сковородино получит 2 млрд руб.

«У меня хорошая новость для сковородинцев. Только что завершилось заседание правительственной комиссии. И была поддержана заявка Амурской области. Сковородино получит 2 млрд рублей до 2022 года на развитие коммунальной и социальной инфраструктуры. В частности, около миллиарда будет выделено на развитие сетей водоснабжения и водоотведения и строительство новых очистных сооружений. 400 миллионов пойдут на дороги, 566 миллионов рублей будет направлено на строительство школы и детского сада на 219 мест, и, наконец, 40 миллионов получит муниципальная больница. Благодарю Министерство по развитию Дальнего Востока Юрия Петровича Трутнева, правительство Российской Федерации за то, что наша заявка получила поддержку», — отметил Орлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Приамурье получит 476,3 млн рублей на реконструкцию дорог регионального и местного значения. Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram поделился информацией о предстоящей реконструкции автомобильных дорог региона.

«Так, Приамурье впервые участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в этом году получим 476,3 миллионов рублей, а дальше — по 405 миллионов рублей в течение 6 лет», — написал он.