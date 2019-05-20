Митинг против строительства патриотического центра в Улан-Удэ отменён

Улан-Удэ, , 10:18 — REGNUM Акция протеста в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — против строительства в парке патриотического городка с «партизанской деревней» отменена. Об этом написала на своей странице в «Фейсбуке» организатор митинга, журналист Евгения Балтатарова.

«Военные уйдут из парка. 100 процентов. Партизанскую деревню, возможно, развернут на территории рынка «Фортуна». Поэтому митинг на 30 число мы отменяем. В любом случае это наша общая победа, теперь городские власти сто раз подумают, прежде чем что-то делать втихаря. Надеюсь, военные вернут всё как было, а мы вместе подумаем, как облагородить это место», — сообщила она, поблагодарив всех за поддержку и гражданскую позицию.

Как уточнила корреспонденту ИА REGNUM Евгения Балтатарова, она сама и все желающие войдут в рабочую группу по поиску нового места для партизанской деревни.

«В неофициальном разговоре представители властей заверили нас, что впредь всегда будут интересоваться мнением горожан в таких вопросах», — рассказала журналист.

Тем временем, по сообщениям местных жителей, завезённые военными бетонные блоки пока лежат на месте, прикрытые маскировочными сетками.

Напомним, неожиданный скандал разгорелся 16 мая, когда стало известно о создании на территории парка «Юбилейный» в Улан-Удэ военно-патриотического центра. Уже на следующий день военные принялись за работу, несмотря на недовольство горожан, которые возмутились тем, что решение о размещении центра было принято без общественного обсуждения. Кроме того, они указывали на проблемы с парками и зелеными зонами в Улан-Удэ, предлагая вместо «захвата» парка силами военных благоустроить многочисленные пустыри. Активисты подали заявку на проведение митинга против планов военных 30 мая.

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Ситуацией заинтересовались в прокуратуре, начав проверку законности возведения центра. По словам прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Александра Малова, будет проверено в том числе отсутствие проведения общественных слушаний при строительстве патриотического парка.

В Улан-Удэ готовят митинг против военно-патриотического центра в парке

Уже к вечеру 17 мая власти города пошли на попятную. Исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков сообщил через «Фейсбук» о приостановке работ. По его словам, мнения жителей относительно парка разделились.

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Добавим, что дополнительную остроту скандал приобрёл на фоне событий в Екатеринбурге, где в это время разворачивался конфликт из-за строительства церкви на месте сквера. Там в ситуацию вмешался президент страны Владимир Путин, предложив провести опрос среди местных жителей.

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