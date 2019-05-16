Новый Екатеринбург? В парке Улан-Удэ хотят построить патриотический центр

Улан-Удэ, , 09:26 — REGNUM В парке «Юбилейный» Улан-Удэ власти города намерены расположить военно-патриотический центр. Об этом стало известно 15 мая, после выездного совещания исполняющего обязанности главы администрации города Игоря Шутенкова и представителей 36-й общевойсковой армии.

«С инициативой разместить военную технику, организовать партизанскую деревню и многое другое обратились военные. Предложение было решено рассмотреть и поддержать. В ходе осмотра территории подходящее место определили», — сообщили в пресс-службе администрации.

«В правой части парка со стороны улицы Тобольской будет организован патриотический центр. Здесь расположится военная техника. Также будет организована партизанская деревня в современном стиле», — рассказал Игорь Шутенков.

Военные к работе готовы приступить уже 16 мая — в парк завезут бетонные блоки для установки на них образцов военной техники. В парке будет организовано патрулирование нарядами военной полиции. И. о. главы города также добавил, что, возможно, подобные патриотические центры появятся и в других парках города.

«Другие парки мы тоже проговариваем. Каждый парк будет иметь свою направленность. Парк «Юбилейный» будет относиться к сухопутным войскам, парк имени Жанаева будет отнесен больше к военно-воздушным силам», — отметил он, добавив, что на территории Улан-Удэ достаточно мест, которые можно будет приспособить и для отдыха, и для военно-патриотического воспитания горожан.

Впрочем, горожане не согласны с подобным мнением. Гневным постом на планы руководства города и военных ответила эколог Наталья Тумуреева.

«У нас в городе, видимо, все очень хорошо с местами отдыха для мам с колясками, пенсионеров с палками и без и вообще с парками? Не у всех есть возможность поехать на ВБ (Верхняя Берёзовка — микрорайон Улан-Удэ в сосновом лесу, прим. Ред.) и погулять. Людям нужен обычный парк для прогулок, а не военный полигон!» — написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Общественница считает, что в парке должны быть «деревья, дорожки, скамейки, урны, фонтаны». А военная техника и партизанская деревня — в лесу. Журналист Евгения Балтатарова, которая намерена участвовать на выборах мэра, отметила, что Игорь Шутенков удивляет её все больше.

«То озеленение началось с того, что деревья просто срезают до пеньков, то благоустройство парков начинается с партизанской деревни. У нас практически нет парков и нет в городе зелени, мы не можем отдавать наше последнее под желания милитаристов. Военным, которые сейчас пришли к Шутенкову с такой идеей, она кажется очень логичной. Нас же надо постоянно воспитывать. Мы никогда не должны забывать о войне», — заявила она корреспонденту ИА REGNUM.

Однако общество, по мнению журналиста, уже устало от постоянного давления и поэтому возмущено идеей военных и руководства города.

«Думаю, дойдет до митингов, как в Екатеринбурге», — отметила Балтатарова.

В соцсетях жители города обратились к военным с просьбой оставить гражданским парки отдыха и рекреации, где они прогуливаются с малышами, наслаждаются свежим воздухом, занимаются спортом и скандинавской ходьбой.

«А все эти военные штучки проще разместить где-нибудь за городом. Там проще все заново создать — окопы, рвы, подъездные дороги сделать и т. д.», — пишут в сообщении.

Добавим, что другой улан-удэнский парк Орешково фактически перестал выполнять свои функции, поскольку его территория занята двумя кафе и планируемой к строительству церковью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге уже несколько дней длится противостояние правоохранителей с протестующими, которые выступают против строительства церкви на месте сквера. Горожане недовольны тем, что решение было принято без общественного обсуждения. На 16 мая известно о более чем 60 задержанных.

Читайте также: СМИ назвали число задержанных в Екатеринбурге в третий день протестов