«Мнения разделились»: у жителей Улан-Удэ появился шанс отстоять парк

Улан-Удэ, , 16:18 — REGNUM Строительство военно-патриотического центра в парке Улан-Удэ приостановлено. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков.

По его словам, идея строительства патриотического городка сама по себе хорошая, «мальчишкам всегда интересна военная техника», однако «мнения жителей разделились».

"Есть те, кому идея понравилась и есть те, кто против строительства. …Предлагаю сделать общественное обсуждение проекта и вместе решить строить патриотический городок в парке Юбилейный или выбрать другое место. А пока приостановить строительство», — записал он, поблагодарив всех за активную гражданскую позицию.

Осталось непонятным, почему нельзя было сразу спросить мнение жителей относительно проекта перед тем, как начинать работы. Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно о планах по строительству в парке «Юбилейный» военно-патриотического центра, а утром 17 мая местные жители сообщали, что военные снесли площадку для выгула собак и начали возведение объектов «партизанской деревни».

Это вызвало недовольство местных жителей, которых больше всего возмутило то, что решение было принято без обсуждения с населением. Они спрашивали, почему центр строится в единственном парке района, вместо того, чтобы благоустроить пустыри.

«У нас практически нет парков и нет в городе зелени, мы не можем отдавать наше последнее под желания милитаристов. Военным, которые сейчас пришли к Шутенкову с такой идеей, она кажется очень логичной. Нас же надо постоянно воспитывать. Мы никогда не должны забывать о войне», — заявила журналист Евгения Балтатарова корреспонденту ИА REGNUM.

Совместно с экологом Натальей Тумуреевой и журналистом Соелмой Сандакдоржиевой она подала заявку на проведение митинга 30 мая против строительства центра.

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Кроме того, как передают СМИ, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ Александр Малов заявил, что проверит законность возведения военно-патриотического центра. По его словам, будет проверено в том числе отсутствие проведения общественных слушаний при строительстве патриотического парка.

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Можно предположить, что уступчивость городских властей и конкретно Игоря Шутенкова связана в первую очередь с событиями в Екатеринбурге. После многочисленных акций протеста против строительства церкви на месте сквера в этом уральском городе, в дело вмешался президент страны Владимир Путин. 16 мая он предложил провести опрос среди жителей района по этому вопросу, отметив, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Вряд ли властям Улан-Удэ и региона улыбалась перспектива привлечь российского лидера и к скандалу вокруг парка «Юбилейный».

Кроме того, акции протеста в столице Бурятии оказались бы очень некстати за несколько недель до официального старта избирательной кампании на пост мэра Улан-Удэ. Напомним, Игоря Шутенкова называют главным кандидатом от власти, несмотря на его дистанцирование от «Единой России». Его конкурентом может стать в том числе Евгения Балтатарова, наиболее активно выступившая против проекта военно-патриотического центра. Ранее она объявила о намерении баллотироваться на выборах в качестве самовыдвиженца. Свои кандидатуры намерены выдвинуть КПРФ и «Справедливая Россия».

Выборы должны состояться в сентябре 2019 года.

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