В Улан-Удэ готовят митинг против военно-патриотического центра в парке

Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM В столице Бурятии намерены провести митинг против строительства военно-патриотического центра в парке «Юбилейный». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM организатор акции, журналист Евгения Балтатарова, митинг запланирован на 30 мая. В числе организаторов также эколог Наталья Тумуреева.

Жителей больше всего возмутило то, что решение было принято без обсуждения с населением. Впрочем, учитывая реакцию жителей, их согласия городским властям, по всей видимости, получить не удалось бы.

«Я ничего не имею против патриотического воспитания, но считаю, что это должно быть специально отведенное место, а не единственный парк нашего района».

«Давайте Путину напишем, это что за бред-то! Тридцать лет мы здесь живём, как они так быстро!» — возмущаются жители.

Тем временем в парке уже начались работы по возведению объектов «партизанской деревни». Жители сообщают, что снесена площадка для выгула собак. Военные успокаивают людей, отмечая, что центр займет лишь небольшую часть парка, и что зелёные насаждения не будут вырубаться. Однако никакого плана строительства пока не обнародовано.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о планах по строительству в парке военно-патриотического центра стало известно 15 мая. По словам исполняющего обязанности главы администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова, с такой инициативой к нему обратились военные. Он добавил также, что возможно, подобные центры появятся и в других парках города, и каждый из них будет иметь свою направленность по родам войск.

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Тем временем строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге, вызвавшее протесты местного населения, было приостановлено после заявления президента страны Владимира Путина. 16 мая он предложил провести опрос среди жителей района по этому вопросу, отметив, что храм должен объединять людей, а не разъединять.

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